Кого убила Джорджия в сериале «Джинни и Джорджия»?

Наш ответ:

«Джинни и Джорджия» — американский сериал, выходящий на стрим-сервисе Netflix с 2021 года. 5 июня 2025 года вышел третий сезон. Шоу уже официально продлено на четвертый сезон, который на данный момент находится в разработке.



В центре сюжета — Джорджия и ее дочь-подросток Джинни, которые, пытаясь сбежать от темного прошлого, переезжают в новый город. По ходу развития событий выясняется, что Джорджия вовсе не такая очаровательная мамочка, какой кажется на первый взгляд. На данный момент на ее счету три убийства. Первое показано в последней серии второго сезона — она душит подушкой находящегося в коме мужа Синтии Фуллер. Другой жертвой Джорджии стал ее второй муж Кенни, которого она отравила, добавив в его смузи яд. Кенни умер еще в первом сезоне, но истинная причина его кончины раскрывается позже. Наконец, первым, кто пал от руки Джорджии, стал ее абьюзивный бывший муж Энтони Грин. Когда он начал угрожать Джорджии и маленькой Джинни, Джорджия застрелила его. Эта сцена показана в первом сезоне во флешбэке.