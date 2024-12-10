Кого убил Раскольников в сериале "Преступление и наказание"?

Наш ответ:

Центральное убийство в сюжете оригинальной книги «Преступление и наказание» и одноименного сериала 2024 года занимает преступление, совершенное студентом Родионом Раскольниковым. В сериале «Преступление и наказание» Раскольников, как и в романе Достоевского, убивает старуху-процентщицу, а также неожиданно вернувшуюся домой Лизовету, находившуюся в положении. Таким образом, герой повинен в смерти трех человек.



Этот поступок становится ключевым событием всей истории. В сериале действие перенесено в современный Петербург, а сам Раскольников предстает как человек, движимый жаждой денег и философскими идеями, на первый взгляд лишенными логики. Убийство также связано с его размышлениями о праве сильного и оправдании зла ради благой цели, что вызывает серию психологических и сюжетных коллизий.