Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Кого убил Раскольников в сериале "Преступление и наказание"?

Кого убил Раскольников в сериале "Преступление и наказание"?

Олег Скрынько 10 декабря 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Центральное убийство в сюжете оригинальной книги «Преступление и наказание» и одноименного сериала 2024 года занимает преступление, совершенное студентом Родионом Раскольниковым. В сериале «Преступление и наказание» Раскольников, как и в романе Достоевского, убивает старуху-процентщицу, а также неожиданно вернувшуюся домой Лизовету, находившуюся в положении. Таким образом, герой повинен в смерти трех человек.

Этот поступок становится ключевым событием всей истории. В сериале действие перенесено в современный Петербург, а сам Раскольников предстает как человек, движимый жаждой денег и философскими идеями, на первый взгляд лишенными логики. Убийство также связано с его размышлениями о праве сильного и оправдании зла ради благой цели, что вызывает серию психологических и сюжетных коллизий.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Преступление и наказание
Преступление и наказание драма, криминал
2024, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона
Козодоева многие полюбили благодаря Миронову: почему Гайдая больше не снимал советского актера?
Во 2 сезоне «Стражника» заменили главную звезду и прогадали: зрители отказываются от просмотра новинки на НТВ
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше