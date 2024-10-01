Кого нашли в передаче «Вернувшиеся»?

Наш ответ:

«Вернувшиеся» — российское документальное шоу, выходящее на телеканале ТВ-3. Проект, насчитывающий уже шесть сезонов, посвящен поиску людей, пропавших при разных обстоятельствах. Иногда это выливается в масштабные спасательные операции, в которые вовлечены не только волонтеры, но и специальные службы. За время существования «Вернувшихся» в рамках этого сериала было показано большое количество историй о людях, которые все-таки нашлись. Перечислить всех не представляется возможным. Однако некоторые истории стоят особняком из-за своей необыкновенности, граничащей с чудом.



Например, жительница Новокузнецка Светлана Тертышная, чистя снег на даче, оказалась под огромным сугробом. Женщина провела в снежном плену 10 часов, но была найдена и спасена. Другой пример — девочка Юля из Томска, которую разыскивали аж 16 лет. Выяснилось, что она потеряла память и помнила только свое имя. Юля пропала в 2003 году, когда ей было 22 года. В том же 2003 году ее нашли в Красноярске и, не зная, кто она и откуда, поместили психоневрологический интернат. К счастью, в итоге Юля вспомнила свою фамилию, что позволило ей вернуться домой.