Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Кого нашли в передаче «Вернувшиеся»?

Кого нашли в передаче «Вернувшиеся»?

Олег Скрынько 1 октября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Вернувшиеся» — российское документальное шоу, выходящее на телеканале ТВ-3. Проект, насчитывающий уже шесть сезонов, посвящен поиску людей, пропавших при разных обстоятельствах. Иногда это выливается в масштабные спасательные операции, в которые вовлечены не только волонтеры, но и специальные службы. За время существования «Вернувшихся» в рамках этого сериала было показано большое количество историй о людях, которые все-таки нашлись. Перечислить всех не представляется возможным. Однако некоторые истории стоят особняком из-за своей необыкновенности, граничащей с чудом.

Например, жительница Новокузнецка Светлана Тертышная, чистя снег на даче, оказалась под огромным сугробом. Женщина провела в снежном плену 10 часов, но была найдена и спасена. Другой пример — девочка Юля из Томска, которую разыскивали аж 16 лет. Выяснилось, что она потеряла память и помнила только свое имя. Юля пропала в 2003 году, когда ей было 22 года. В том же 2003 году ее нашли в Красноярске и, не зная, кто она и откуда, поместили психоневрологический интернат. К счастью, в итоге Юля вспомнила свою фамилию, что позволило ей вернуться домой.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Вернувшиеся
Вернувшиеся телешоу
2019, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Ничуть не уступают британским хитам: 3 свежих детективных сериала прямиком из солнечной Австралии
В этих 3 сериалах нет ни одной слабой или провальной серии: неудивительно, ведь снимал HBO
До премьеры «Черного телефона 2» осталось пару недель: Стивен Кинг посмотрел новинку раньше всех и сказал только эту фразу
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше