Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Кого искал полицейский в «Игре в кальмара»?

Елена Королева 26 октября 2021 Дата обновления: 21 января 2025
Наш ответ:

Молодой и обаятельный полицейский Хван Чун Хо пробрался на остров под маской рабочего, чтобы разыскать своего пропавшего брата Ин Хо. Визитка, обнаруженная им в квартире родственника, наводит Чун Хо на мысль, что таинственная игра как-то связана с исчезновением. Он следит за Соном и пытается выяснить у него подробности состязаний, но тот делает вид, будто все выдумал. В итоге полицейский узнает, что игра проходит на острове, проникает туда в машине с игроками, нападает на охранника и переодевается в его розовый костюм. На острове Чун Хо находит доказательства того, что его брат принимал участие в состязаниях.

До последнего момента полицейский не подозревает, что Ин Хо стал фронтменом игры. 

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Ли Джон-джэ
Ли Джон-джэ
Lee Jeong-jae
Пак Хэ-су
Пак Хэ-су
Park Hae-soo
Чон Хо-ён
Чон Хо-ён
Jeong Ho-yeon
Хо Сон-тхэ
Хо Сон-тхэ
Heo Seong-tae
O Янг-су
Oh Yeong-su
