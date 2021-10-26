Кого искал полицейский в «Игре в кальмара»?

Наш ответ:

Молодой и обаятельный полицейский Хван Чун Хо пробрался на остров под маской рабочего, чтобы разыскать своего пропавшего брата Ин Хо. Визитка, обнаруженная им в квартире родственника, наводит Чун Хо на мысль, что таинственная игра как-то связана с исчезновением. Он следит за Соном и пытается выяснить у него подробности состязаний, но тот делает вид, будто все выдумал. В итоге полицейский узнает, что игра проходит на острове, проникает туда в машине с игроками, нападает на охранника и переодевается в его розовый костюм. На острове Чун Хо находит доказательства того, что его брат принимал участие в состязаниях.