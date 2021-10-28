Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Кого играл Гон Ю в «Игре в кальмара»?

Кого играл Гон Ю в «Игре в кальмара»?

Елена Королева 28 октября 2021 Дата обновления: 28 октября 2021
Наш ответ:

Южнокорейский актер Гон Ю (в некоторых источниках – Кон Ю) сыграл в сериале «Игра в кальмара» эпизодическую роль вербовщика, который отбирает участников для игры. Его персонаж появляется в первой и в последней сериях сериала. Ранее режиссер проекта Хван Дон Хёк и Кон Ю работали вместе над фильмом «Суровое испытание». Из-за высокой популярности актера его персонаж в сериале привлек сильное внимание, стали появляться фанатские теории о том, кто он и как попал на должность рекрутера.

Режиссер Хван Дон Хёк в одном из интервью рассказал, что, когда он впервые писал сюжет, он решил, что рекрутер был бывшим сотрудником игры, который со временем заслужил доверие создателя игры.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Кон Ю
Кон Ю
Gong Yoo
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Netflix сделал ставку на историю пивной империи — и не прогадал: у сериала «Дом Гиннесса» уже рейтинг 80 %
Козодоева многие полюбили благодаря Миронову: почему Гайдая больше не снимал советского актера?
В этих 3 сериалах нет ни одной слабой или провальной серии: неудивительно, ведь снимал HBO
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше