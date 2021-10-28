Кого играл Гон Ю в «Игре в кальмара»?

Южнокорейский актер Гон Ю (в некоторых источниках – Кон Ю) сыграл в сериале «Игра в кальмара» эпизодическую роль вербовщика, который отбирает участников для игры. Его персонаж появляется в первой и в последней сериях сериала. Ранее режиссер проекта Хван Дон Хёк и Кон Ю работали вместе над фильмом «Суровое испытание». Из-за высокой популярности актера его персонаж в сериале привлек сильное внимание, стали появляться фанатские теории о том, кто он и как попал на должность рекрутера.
Режиссер Хван Дон Хёк в одном из интервью рассказал, что, когда он впервые писал сюжет, он решил, что рекрутер был бывшим сотрудником игры, который со временем заслужил доверие создателя игры.
