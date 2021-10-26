Кого играл Дон Хви в «Игре в кальмара»?

Наш ответ:

Южнокорейский актер Ли Дон Хви не снимался в сериале «Игра в кальмара». Зато в проекте, бьющем все рекорды по просматриваемости, снималась его возлюбленная Чон Хо Ен. Актриса и модель сыграла в сериале роль Кан Сэ Бек – беженки из Северной Кореи, которая надеется потратить выигрыш на спасение матери. Ли Дон Хви и Чон Хо Ен встречаются с 2016 года. Влюбленные предпочитают не выставлять свои отношения напоказ, лишь в одном из интервью Чон Хо Ен рассказала, что бойфренд является ее лучшим другом и наставником в актерской профессии.