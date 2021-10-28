Кого играет Бергюзар Корель в турецком сериале «Великолепный век»?

Меню
Елена Королева 28 октября 2021 Дата обновления: 28 октября 2021
Наш ответ:

Турецкая актриса исполнила в сериале роль Моники Гритти, дочери венецианского дожа, которая оказалась во дворце Ибрагима вместе со своим братом, синьором Альвизе Гритти. Поскольку итальянская красавица рано овдовела, Альвизе решил развлечь ее, показав экзотический Стамбул. Моника появилась только в одной серии – 24-й по счету, – однако колоритная героиня запомнилась зрителям. До «Великолепного века» Бергюзар была занята в ряде проектов, среди которых «Оливковая ветвь» (2005), «1001 ночь» (2006-2009), «Любовь не за горами» (2009).

В 2006 году актриса вышла замуж за своего партнера по сериалу «1001 ночь» Халита Эргенча, который сыграл в «Великолепном веке» роль султана Сулеймана I.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Халит Эргенч
Халит Эргенч
Halit Ergenç
Мерьем Узерли
Мерьем Узерли
Meriem Userli
Селен Озтюрк
Селен Озтюрк
Selen Öztürk
Гюрбей Илери
Gürbey Ileri
Эзги Эюбоглу
Эзги Эюбоглу
Ezgi Eyüboglu
