Кого играет Бергюзар Корель в турецком сериале «Великолепный век»?

Турецкая актриса исполнила в сериале роль Моники Гритти, дочери венецианского дожа, которая оказалась во дворце Ибрагима вместе со своим братом, синьором Альвизе Гритти. Поскольку итальянская красавица рано овдовела, Альвизе решил развлечь ее, показав экзотический Стамбул. Моника появилась только в одной серии – 24-й по счету, – однако колоритная героиня запомнилась зрителям. До «Великолепного века» Бергюзар была занята в ряде проектов, среди которых «Оливковая ветвь» (2005), «1001 ночь» (2006-2009), «Любовь не за горами» (2009).
В 2006 году актриса вышла замуж за своего партнера по сериалу «1001 ночь» Халита Эргенча, который сыграл в «Великолепном веке» роль султана Сулеймана I.
