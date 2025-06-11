Когда ждать продолжение сериала «Клюквенный щербет»?

Наш ответ:

«Клюквенный щербет» — популярный турецкий мелодраматический сериал, стартовавший в 2022 году. В России шоу доступно во многих онлайн-кинотетарах, включая START, «Кинопоиск», «Иви» и PREMIER. Третий сезон завершился ранее в 2025 году. Финал получился взрывным, что понравилось зрителям. Вскоре после этого студия Gold Film, занимающаяся производством шоу, официально анонсировала четвертый сезон. Новые серии начнут выходить осенью 2025 года. Точная дата премьеры пока не установлена.



По сюжету молодые Доа и Фатих любят друг друга и хотят вступить в брак. Более того, девушка забеременела. Однако их семьи совершенно разные, из-за чего возникает конфликт. Родня жениха консервативна и ревностно блюдет традиции, тогда как мать невесты прогрессивна и либеральна. Доа и Фатиху доводится приложить усилия, чтобы построить мосты между своими столь непохожими семействами. Также в сериале развивается масса других интригующих сюжетных линий.