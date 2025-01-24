Когда закончится сериал "Зимородок"?

Наш ответ:

«Зимородок» - один из самых популярных турецких сериалов наших дней. На данный момент график серий расписан до 7 марта 2025 года. Сложно сказать, планируется ли после этого продление сериала. Официального анонса все еще не было.



Халис Ага постепенно передаёт управление семейным бизнесом сыну Орхану, оставаясь ответственным за важные решения. Его любимый внук Ферит, привыкший жить беззаботно и не думать о будущем, доставляет семье немало хлопот. Зависимый от дедушкиных денег, Ферит не решается полностью перечить родственникам. После очередной выходки Халис Ага решает женить внука и поручает невестке Исафат выбрать невесту из Газиантепа. В богатой семье Казима на выданье две дочери — Суна и Сейран. Исафат выбирает Суну, но случайное знакомство Ферита с Сейран меняет всё. Несмотря на её протесты, вскоре Ферит и Сейран женятся, что переворачивает их жизни.