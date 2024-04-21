Меню
Когда закончится сериал «Кровавые цветы»?

Олег Скрынько 21 апреля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Турецкая драма «Кровавые цветы» стартовала в 2022 году. В России сериал доступен в онлайн-кинотеатрах «Иви» и «Кинопоиск». Шоу состоит из двух сезонов. На «Кинопоиске» эпизод под номером 201, который является финальным, вышел 6 апреля. Примечательно, что в оригинальной версии серии длятся по 70 минут, тогда как в России они делятся пополам, что приводит к увеличению количества эпизодов вдвое.

«Кровавые цветы» — вариация «Ромео и Джульетты» Шекспира. Сериал повествует о двух враждующих семействах. Чтобы положить конец этой многолетней войне и защитить своего брата от смертельной угрозы, главный герой в лице Барана Карабея женится на Дилан Демир, которая является дочерью его непримиримого Сеита. Баран держит Дилан в своем доме в качестве узницы, но со временем, ближе узнав друг друга, они влюбляются. Таким образом кровная вендетта превращается в историю большой любви.

