Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Когда закончится сериал «Клюквенный щербет»?

Когда закончится сериал «Клюквенный щербет»?

Олег Скрынько 9 апреля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Согласно информации, которую в начале января 2024 года предоставила авторитетная журналистка Бирсен Алтунташ, второй и финальный сезон многосерийной турецкой саги «Клюквенный щербет» будет состоять из 65 эпизодов. Серии выходят еженедельно по пятницам, так что можно посчитать, что премьера заключительной должна состояться 31 мая.

Отправной точкой сюжета «Клюквенного щербета» становится коллизия в духе «Ромео и Джульетты». Молодые Доа и Фатих любят друг друга и хотят вступить в брак. Более того, девушка забеременела. Однако их семьи совершенно разные, из-за чего возникает конфликт. Родня жениха консервативна и ревностно блюдет традиции, тогда как мать невесты прогрессивна и либеральна. Доа и Фатиху доводится приложить усилия, чтобы построить мосты между своими столь непохожими семействами. Также в сериале развивается масса других интригующих сюжетных линий.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Клюквенный щербет
Клюквенный щербет драма
2022, Турция
9.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Кто Хозяин в сериале «Закон тайги»? 1 комментарий
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Фанаты ждали сериал, но «Истребитель демонов: Бесконечная крепость» станет трилогией фильмов — и сроки уже известны
«Пластмассовая люстра»: эта наложница Сулеймана до сих пор бесит поклонников «Великолепного века» — что с ней не так
Лукашин прошёл в самолёт по чужому билету: нелепый киноляп или правда жизни СССР?
От дерева в «Кавказской пленнице» до мечты Базина в «Курьере»: как хорошо вы помните 5 деталей из кино СССР? (тест)
Стоил всего €2 000, но шокирует тех, кто не читал книгу: один из самых недооцененных фильмов по Кингу вышел ровно 15 лет назад
Лондон, гудбай: спустя 15 лет появились подробности о фильме «Шерлок Холмс 3» — легендарный сыщик переедет
«Это — эталон»: лучший исторический сериал сняли не в Турции и даже не в России, а в Катаре — историки подтверждают (и не верят глазам)
«Боги превратили его в труп»: в новом спин-оффе «Игры престолов» появится «бесячий» принц похуже Джоффри — и помрет он еще мучительнее
Афросамурай и пес женатый на японке: Квентин Тарантино снялся в безумной рекламе, но в России ее не показывали
Сарик Андреасян назвал двух главных режиссеров современной России: они «неприкасаемые»
«Лишь маскируется под девочку»: ИИ посмотрел все серии «Маши и Медведя» залпом и вскипел — теперь уверен, что это не комедия, а триллер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше