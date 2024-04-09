Когда закончится сериал «Клюквенный щербет»?

Согласно информации, которую в начале января 2024 года предоставила авторитетная журналистка Бирсен Алтунташ, второй и финальный сезон многосерийной турецкой саги «Клюквенный щербет» будет состоять из 65 эпизодов. Серии выходят еженедельно по пятницам, так что можно посчитать, что премьера заключительной должна состояться 31 мая.
Отправной точкой сюжета «Клюквенного щербета» становится коллизия в духе «Ромео и Джульетты». Молодые Доа и Фатих любят друг друга и хотят вступить в брак. Более того, девушка забеременела. Однако их семьи совершенно разные, из-за чего возникает конфликт. Родня жениха консервативна и ревностно блюдет традиции, тогда как мать невесты прогрессивна и либеральна. Доа и Фатиху доводится приложить усилия, чтобы построить мосты между своими столь непохожими семействами. Также в сериале развивается масса других интригующих сюжетных линий.
Авторизация по e-mail