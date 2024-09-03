Когда закончится сериал "Бахар по имени весна"?

Наш ответ:

На данный момент неизвестно, когда планируется завершение популярной турецкой мелодрамы «Бахар. По имени весна». Напомним, что премьера первого сезона состоялась 13 февраля 2024 года, тогда как финал сезона транслировался 11 июня того же года. Премьера второго сезона намечена на вторую половину сентября и авторы не сообщают, сколько в общей сложности серий выйдет в обозримом будущем.



По сюжету Бахар, когда-то получившая медицинское образование, оставила карьеру ради семьи, помогая мужу Тимуру добиться успеха и стать главой клиники. Но когда Бахар заболела, поддержки от близких не последовало. Единственным, кто оказался рядом, был доктор Энвер, что привело к соперничеству между ним и Тимуром, как в профессиональной, так и личной сферах.