Когда закончится 2 сезон "Клюквенный щербет"?

Будущее турецкого телесериала "Клюквенный щербет" остается неизвестным, однако шоу продолжает завоевывать сердца зрителей по всему миру. В данный момент второй сезон сериала транслируется на турецком канале Show TV.



"Клюквенный щербет 2 сезон" — продолжение успешной турецкой мелодрамы от режиссера Кетджхе. Сюжет сосредоточен на Кывылджим, образованной, реалистичной и современной женщине, которая после развода с мужем воспитывает двух дочерей в духе своих убеждений. Ее младшая дочь Чимен учится в средней школе, а старшая дочь Дога изучает стоматологию в университете. Главная мечта Кывылджим — видеть своих дочерей успешными и счастливыми. Однако ее мир рушится, когда Дога выходит замуж за своего парня на первом курсе университета и знакомится с его семьей. Семья мужа Доги, Фатиха, оказывается очень консервативной, что вызывает у Кывылджим глубокое разочарование. Она не верит, что ее дочь сможет счастливо жить в столь строгой семье. Тем не менее, Дога убеждена, что их любовь сможет преодолеть любые разногласия.