Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Когда выйлет 3 сезон сериала "Целую Китти"?

Когда выйлет 3 сезон сериала "Целую Китти"?

Олег Скрынько 27 января 2025 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Целую, Китти» - один из главных хитов на Netflix прямо сейчас. 16 января 2025 года сериал вернулся в эфир стриминга с новым сезоном, который повторил успех первого. Очевидно, что шоу продлят на третий сезон, однако сказать точно, когда именно он выйдет, на данный момент нельзя.

17-летняя Китти Сон уверена, что знает всё о любви и охотно раздает советы сверстникам. Однако её жизнь переворачивается, когда её зачисляют в престижную сеульскую школу KISS. Переезд в столицу Южной Кореи оказывается для жизнерадостной и целеустремленной Китти настоящим испытанием. Она мечтает поскорее встретиться с бойфрендом Тэ, но новые обстоятельства проверяют её взгляды на отношения и уверенность в собственных знаниях о любви.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Целую, Китти
Целую, Китти драма, комедия, мелодрама
2023, США
0.0
