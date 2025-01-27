Когда выйлет 3 сезон сериала "Целую Китти"?

Наш ответ:

«Целую, Китти» - один из главных хитов на Netflix прямо сейчас. 16 января 2025 года сериал вернулся в эфир стриминга с новым сезоном, который повторил успех первого. Очевидно, что шоу продлят на третий сезон, однако сказать точно, когда именно он выйдет, на данный момент нельзя.



17-летняя Китти Сон уверена, что знает всё о любви и охотно раздает советы сверстникам. Однако её жизнь переворачивается, когда её зачисляют в престижную сеульскую школу KISS. Переезд в столицу Южной Кореи оказывается для жизнерадостной и целеустремленной Китти настоящим испытанием. Она мечтает поскорее встретиться с бойфрендом Тэ, но новые обстоятельства проверяют её взгляды на отношения и уверенность в собственных знаниях о любви.