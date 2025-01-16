Когда выйдут новые серии «Киберслава»?

Меню
Олег Скрынько 16 января 2025 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Киберслав» — российский анимационный сериал в жанре фэнтезийного боевика. Премьера дебютного эпизода под названием «Спящая Красавица» состоялась 31 декабря 2024 года в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск». Всего первый сезон будет включать восемь эпизодов, однако на данный момент нет информации о том, когда именно они выйдут.

Действие разворачивается в киберпанковой версии Древней Руси, населенной не только людьми, но также роботами и разной нечистью. В центре сюжета — богатырь Киберслав, который родился от человека и демона. Он берется за расследование жестокого преступления, пытаясь выяснить, кто задумал погубить княжескую семью.

