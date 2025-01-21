Когда выйдет второй сезон шоу «Большие девочки»?

«Большие девочки» — российское реалити-шоу о похудении, транслируемое телеканалом «Пятница!». Первый сезон вышел в 2024 году, снискав большую популярность. В этой связи был запущен второй сезон, первый выпуск которого стал был показан по телевидению 16 января 2025 года. 17 января этот выпуск стал доступен онлайн. Съемки новых серий начались летом 2024 года, а завершились в октябре. На этот участницами стали Инга Демчук, Саманта-Виктория Агеева, 3. Богдана Тоймурзина, Елизавета Гусельникова, Наталия Романова, Дарья Гришина, Анастасия Петрова, Даша Контуренко, Татьяна Парфенова, Настя Носкова, Мария Дорошенко, Дарья Типчук, Юлия Шмыгля и Василиса Яншина.
