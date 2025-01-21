Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Когда выйдет второй сезон шоу «Большие девочки»?

Олег Скрынько 21 января 2025 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Большие девочки» — российское реалити-шоу о похудении, транслируемое телеканалом «Пятница!». Первый сезон вышел в 2024 году, снискав большую популярность. В этой связи был запущен второй сезон, первый выпуск которого стал был показан по телевидению 16 января 2025 года. 17 января этот выпуск стал доступен онлайн. Съемки новых серий начались летом 2024 года, а завершились в октябре. На этот участницами стали Инга Демчук, Саманта-Виктория Агеева, 3. Богдана Тоймурзина, Елизавета Гусельникова, Наталия Романова, Дарья Гришина, Анастасия Петрова, Даша Контуренко, Татьяна Парфенова, Настя Носкова, Мария Дорошенко, Дарья Типчук, Юлия Шмыгля и Василиса Яншина.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Большие девочки
Большие девочки телешоу
2024, Россия
0.0
