Когда выйдет второй сезон сериала "Универ: Молодые"?

Олег Скрынько 31 марта 2025 Дата обновления: 31 марта 2025
Наш ответ:

«Универ: Молодые» - спин-офф культового сериала «Универ», премьера которого состоялась в 2025 году. Первый сезон завершился 24 марта 2025 года на ТНТ. Уже известно, что комедия получит продолжение, однако точная дата выхода неизвестна. Вероятно, второй сезон появится в начале 2026 года.

Пятеро первокурсников заселяются в легендарный 510-й блок общежития МВГУ, где их ждёт немало сюрпризов. Во главе университета снова стоит Павел Владимирович Зуев, решивший вернуть вузу былую славу. Новый комендант общежития — строгая Тамара Михайловна, сестра Зои Михайловны, а помогает ей незадачливый Кисель. Кузя, теперь успешный «пельменный король», стал главным спонсором университета, а Вика Бобр после разрыва с Антоном Мартыновым полностью посвятила себя преподаванию.

