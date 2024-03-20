Когда выйдет второй сезон сериала «Смерть и другие подробности»?

Наш ответ:

Американский детективный сериал «Смерть и другие подробности» стартовал на стрим-сервисе Hulu в январе 2024 года, тогда как заключительный десятый эпизод вышел 5 марта. На данный момент второй сезон официально не анонсирован, но создатели проекта Хайди Коул МакАдамс и Майк Уайсс заявили о своем желании взяться за производство продолжения. Если второй сезон состоится, то он, скорее всего, выйдет в 2025 году.



В интервью для TheWrap, которое было опубликовано сразу после премьеры финальной серии первого сезона, шоураннеры с оптимизмом сообщили, что у них уже есть задумки для второго сезона. Так, в фокусе потенциального продолжения может оказаться восхождение Имоджин Скотт к статусу «следующего величайшего в мире детектива». Уайсс также намекнул, что источником вдохновения для новых серий может стать «Шерлок Холмс».



Первый сезон сериала повествует об убийстве, которое происходит на борту роскошного круизного лайнера. Подозрение падает на Имоджин. Чтобы доказать свою невиновность, ей приходится сотрудничать с ненавистным ей Руфусом Котесуортом, который имеет репутацию непревзойденного сыщика.