Когда выйдет второй сезон сериала «Школа разбитых сердец»?

Олег Скрынько 28 марта 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Школа разбитых сердец» — австралийский драматический сериал, производством которого занимается стрим-сервис Netflix. Дебютный сезон вышел 14 сентября 2022 года, тогда как премьера второго состоится 11 апреля 2024 года. Сериал повествует о жизни студентов, обучающихся в сиднейской школе Хартли-Хай, которая имеет репутацию «худшего учебного заведения в районе».

В восьми новых эпизодах, трейлер которого уже доступен на YouTube-канале Netflix, зрителей ждут драматические события, веселье и разбитые сердца. Также создатели обещают еще больше хаоса, чем когда-либо. Все главные герои первого сезона вернутся во втором. Согласно официальному синопсису, «свежие красотки, новый учитель физкультуры и загадочный злоумышленник разрушают любые надежды на мирный семестр, в то время как гонка за звание школьного капитана приводит к грязным интригам».

Напомним, что проект является ремейком одноименного шоу, выходившего с 1994-го по 1999 год.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Школа разбитых сердец
Школа разбитых сердец драма, мелодрама
2022, Австралия
0.0
