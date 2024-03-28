Когда выйдет второй сезон сериала «Школа разбитых сердец»?

«Школа разбитых сердец» — австралийский драматический сериал, производством которого занимается стрим-сервис Netflix. Дебютный сезон вышел 14 сентября 2022 года, тогда как премьера второго состоится 11 апреля 2024 года. Сериал повествует о жизни студентов, обучающихся в сиднейской школе Хартли-Хай, которая имеет репутацию «худшего учебного заведения в районе».
В восьми новых эпизодах, трейлер которого уже доступен на YouTube-канале Netflix, зрителей ждут драматические события, веселье и разбитые сердца. Также создатели обещают еще больше хаоса, чем когда-либо. Все главные герои первого сезона вернутся во втором. Согласно официальному синопсису, «свежие красотки, новый учитель физкультуры и загадочный злоумышленник разрушают любые надежды на мирный семестр, в то время как гонка за звание школьного капитана приводит к грязным интригам».
Напомним, что проект является ремейком одноименного шоу, выходившего с 1994-го по 1999 год.
