Когда выйдет второй сезон сериала «Сеструха»?

«Сеструха» — российский комедийный сериал, выходящий на телеканале «Пятница!» и в онлайн-кинотеатре PREMIER. Второй сезон, который будет состоять из восьми эпизодов, стартует на стриминге 27 сентября 2024 года. Также на PREMIER доступен первый сезон.



Сериал повествует о том, как работающая надзирателем в тюрьме Наташа неожиданно становится руководителем модного московского клуба Place. Владельцем заведения является ее отчужденный брат Вадим, который оказался за решеткой. Провинциалке Наташе совершенно чужда яркая столичная жизнь, так что в мире блеска и гламура она смотрится как слон в посудной лавке. Несмотря на это, под началом Наташи клуб процветает. Во втором сезоне Вадим выходит на свободу и отказывается от услуг Наташи. Та в отместку возглавляет находящийся рядом клуб Avocado, чтобы составить брату конкуренцию.