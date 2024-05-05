Когда выйдет второй сезон сериала «Постучись в мою дверь в Москве»?

Наш ответ:

Российский мелодраматический сериал «Постучись в мою дверь в Москве» является адаптацией турецкого хита «Постучись в мою дверь». Несмотря на то, что отечественный ремейк, стартовавший ранее в этом году, не снискал такого же успеха, как оригинал, создатели планируют выпустить второй сезон. Впрочем, официального анонса, скорее всего, стоит ждать только по окончании первого сезона. Заключительный эпизод выйдет 23 мая. Ранее генеральный директор телеканала ТНТ Тина Канделаки сообщила, что второй сезон уже находится в разработке, но это было еще до премьеры. Если первому сезону в итоге не удастся собрать достаточное количество зрителей, то не исключено, что работа над вторым сезоном будет свернута. Если же второй сезон все-таки будет запущен в производство, то новые серии, возможно, начнут выходить в конце зимы 2025 года.