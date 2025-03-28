Когда выйдет второй сезон сериала «Подслушано в Рыбинске»?

Наш ответ:

«Подслушано в Рыбинске» — российский детективный сериал с элементами триллера и комедии. Первый сезон стартовал в онлайн-кинотеатрах START и PREMIER 30 января 2025 года. Восьмая и заключительная серия первого сезона стала доступна 6 марта, а уже 14 марта проект был официально продлен на второй сезон. Дата премьеры новых серий пока не установлена, но ожидается, что шоу вернется зимой 2026 года. Известно, что авторы собираются перенести действие в другой город.



События первого сезона разворачиваются в провинциальном городке Рыбинске, где живет журналист Юра, работающий в местной газете. Однажды Юра начинают посещать видения об убийствах, которые вскоре произойдут в Рыбинске. Вскоре подлинность видений подтверждается, когда находят труп известной в городе актрисы. Юра становится главным подозреваемым, но борется за то, чтобы найти настоящего преступника. Компанию Юре составляет парень убитой девушки.