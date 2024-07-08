Когда выйдет второй сезон сериала «Первокурсницы»?

Наш ответ:

«Первокурсницы» — российский комедийный сериал, выходящий на телеканале ТНТ. Первый сезон, состоящий из шестнадцати эпизодов, вышел в сентябре 2023 года. Второй сезон пребывает в разработке, но точная дата премьеры пока не анонсирована. Ожидается, что новые серии появятся осенью 2024 года.



Главными героинями шоу являются сорокалетние женщины Жанна и Настя, которые некогда вместе поступили в институт и делили комнату в общежитии, но бросили учебу после первого курса. Обе рано вышли замуж и потеряли себя в семейной рутине и бытовых проблемах. Когда сыновей Насти забирают в армию, а Жанна расстается с изменившим ей мужем, подруги решают начать жизнь с чистого листа и вернуться в институт, поселившись вместе в том же общежитии, где когда-то они мечтали о лучшей жизни. Жанне и Насте непросто дается возвращение к студенчеству, но сдаваться они не намерены.