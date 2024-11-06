Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Когда выйдет второй сезон сериала «Отмороженные»?

Когда выйдет второй сезон сериала «Отмороженные»?

Олег Скрынько 6 ноября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Отмороженные» — российский комедийный сериал с элементами фантастики, премьера которого состоялась 2 ноября 2023 года. На данный момент второй сезон шоу не анонсирован, но предполагается, что продолжение все-таки состоится, учитывая успех дебютного сезона. В интернете можно найти неподтвержденную информацию, что новые эпизоды «Отмороженных» выйдут в начале 2025 года.

Сериал повествует о четверых бандитах из 1990-х. Они отправляются к должнику своего босса, чтобы вернуть деньги, но попадают в криокамеру. Очнувшись, они обнаруживают, что на дворе 2022 год. Героям приходится адаптироваться к новым реалиям, которые совершенно не похожи на привычные для них «лихие девяностые». Кроме того, Фил, Чак, Вжик и Масса пытаются наладить отношения с родными и близкими, которые стали значительно старше.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Отмороженные
Отмороженные фантастика, комедия
2023, Россия
0.0
