Когда выйдет второй сезон сериала "Лихие"?

Пока точной информации о выходе второго сезона сериала "Лихие" нет. Первый сезон завершился 5 декабря 2024 года, тогда как продолжение намечено на 2025 год.
В Хабаровском крае, среди глухой тайги, опытный охотник Павел Лиховцев воспитывает сына, стремясь сделать из него сильного и самостоятельного человека. Однако с наступлением нестабильных 90-х их привычная жизнь рушится: пасеки, основной источник дохода семьи, становятся убыточными. Сосед Юра предлагает Павлу перебраться в Хабаровск, уверяя, что сможет помочь с заработком, но город уже захлестнула криминальная война. Между бандами идёт ожесточённая борьба за ресурсы и власть, и Лиховцев невольно оказывается втянут в эти разборки, увлекая за собой сына. Криминальная драма снята Юрием Быковым по сценарию Олега Маловичко.
