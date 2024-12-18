Когда выйдет второй сезон сериала «Красные бутоны»?

Наш ответ:

«Красные бутоны» — турецкий драматический сериал, стартовавший в декабре 2023 года. Первый сезон насчитывает 19 эпизодов. Финальная серия вышла 20 мая. В России шоу доступно для просмотра в онлайн-кинотеатре «Иви». Премьера второго сезона состоялась 30 сентября 2024 года, тогда как на «Иви» новые серии начнут выходить 20 декабря.



«Красные бутоны» повествуют о матери Мерьем и ее дочери подросткового возраста Зейнеп. Мерьем была вынуждена выйти замуж за властного и жесткого человека из религиозной секты, из-за чего женщина была обречена на несчастливую жизнь. Женщина твердо намерена сделать так, чтобы у Зейнеп все сложилось иначе. Девочка очень способна в учебе, но ее хотят отдать замуж за одного из лидеров секты Джунейда. Мерьем противится этому сценарию. Судьба сводит ее со светским психиатром Левентом, который тоже в одиночку воспитывает девочку старшего школьного возраста, которую он некогда нелегально удочерил.