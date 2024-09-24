Когда выйдет второй сезон сериала «Костя — Вера»?

Наш ответ:

«Костя — Вера» — российский комедийный сериал о семейных отношениях, являющийся одновременно спин-оффом и продолжением знаменитого ситкома «Воронины» (2009–2019). Первый сезон «Кости — Веры» стартовал 9 сентября 2024 года, тогда как заключительные два эпизода вышли 19 сентября. Шоу пока не было официально продлено на второй сезон, хотя кажется, что это лишь формальность. В этой связи можно предположить, что второй сезон выйдет в сентябре 2025 года.



Спин-офф повествует о дальнейшей жизни супругов Кости и Веры, которые с детьми перебираются в новую квартиру. Тем временем Галина Ивановна поселяется на даче. К Косте и Вере в дальнейшем подселяются Леня, а также Сергей, жених Маши. Костя к парню относится с неприязнью — так же, как к нему в свое время относилась Галина Ивановна.