Когда выйдет второй сезон сериала «Костя — Вера»?

Олег Скрынько 24 сентября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Костя — Вера» — российский комедийный сериал о семейных отношениях, являющийся одновременно спин-оффом и продолжением знаменитого ситкома «Воронины» (2009–2019). Первый сезон «Кости — Веры» стартовал 9 сентября 2024 года, тогда как заключительные два эпизода вышли 19 сентября. Шоу пока не было официально продлено на второй сезон, хотя кажется, что это лишь формальность. В этой связи можно предположить, что второй сезон выйдет в сентябре 2025 года.

Спин-офф повествует о дальнейшей жизни супругов Кости и Веры, которые с детьми перебираются в новую квартиру. Тем временем Галина Ивановна поселяется на даче. К Косте и Вере в дальнейшем подселяются Леня, а также Сергей, жених Маши. Костя к парню относится с неприязнью — так же, как к нему в свое время относилась Галина Ивановна.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Костя — Вера
Костя — Вера комедия
2024, Россия
0.0
Воронины
Воронины комедия
2009, Россия
0.0
Никита Царев 25 сентября 2024, 10:49
Костя к парню относится с неприязнью — так же, как к нему в свое время относилась Галина Ивановна. Что вы несете автор?
