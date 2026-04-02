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Когда выйдет второй сезон сериала «Граница миров»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 2 апреля 2026 Дата обновления ответа: 2 апреля 2026

Второй сезон российской фантастической комедии «Граница миров» стартовал 23 марта 2026 года на телеканале СТС. Сериал производства Арт Пикчерс Вижн и Black Box Production продолжит историю борьбы секретной службы с нечистью.

О чем сериал

В центре сюжета — браться Серега и Леха Шиловы, которые, получив суперспособности после встречи с вампиром, начинают работать в секретной организации. Они охраняют портал между мирами в здании НИИ, контролируя нечисть (ведьм, оборотней) и разыскивая могущественные артефакты.

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Граница Миров
Граница Миров комедия, фантастика
2025, Россия
7.0
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