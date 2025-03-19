Когда выйдет второй сезон сериала «Дружеское соперничество»?

Наш ответ:

«Дружеское соперничество» — южнокорейская дорама о подростках, в которой сочетаются драма и триллер. Изначально проект позиционировался как мини-сериал из 16 эпизодов, то есть потенциальный второй сезон не подразумевался. Премьера состоялась 10 февраля 2025 года. Второй сезон официально не анонсирован, но не исключено, что шоу все-таки получит продолжение. Если это случится, то новые серии, скорее всего, выйдут в первой половине 2026 года.



Сериал повествует о бедной сироте Сыль-ги, которая переходит из провинциальной школы, где она не пользовалась популярностью, в элитное учебное заведение в Сеуле. Там Сыль-ги неожиданно заводит дружбу с влиятельной отличницей Ю Дже-и. Однако эта девушка за приветливостью и наигранной добротой скрывает темные качества. В дальнейшем между Сыль-ши и Ю Дже-и разгорается борьба.