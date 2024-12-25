Когда выйдет второй сезон сериала "День шакала"?

«День шакала» - новая экранизация знаменитого шпионского романа, вышедшая во второй половине 2024 года. Сериал сходу полюбился зрителям, поэтому продюсеры продлили новинку на второй сезон. Точная дата выхода продолжения неизвестна. Вероятно, шоу вернется на экраны не раньше конца 2025 года.
Главный герой, известный как Шакал, — профессиональный наёмный убийца, мастерски меняющий облики и не оставляющий следов. После дерзкого убийства немецкого политика в Мюнхене, совершённого с рекордного расстояния, британская разведка MI6 начинает расследование. Агент Бьянка Пуллман, обладающая исключительной интуицией, выходит на след Шакала. Её цель — остановить неуловимого киллера, чьи действия угрожают мировой безопасности. Сериал сочетает напряжённый сюжет, глубокую проработку персонажей и динамичное развитие событий, предлагая зрителю захватывающее противостояние между охотником и жертвой.
Авторизация по e-mail