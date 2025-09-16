Когда выйдет второй сезон сериала «Далекий город»?

«Далекий город» — турецкий драматический сериал, стартовавший 11 ноября 2024 года.
Второй сезон «Далекого города» стартовал 15 сентября 2025 года. Первая серия сезона уже доступна в онлайн-кинотеатре «Иви».
Обворожительная Алья Альбора счастливо жила в Канаде с любимым мужем Бораном, но идиллию прервала его внезапная смерть. В завещании Боран попросил, чтобы его похоронили в родном турецком городке Мардине. Прибыв туда с пятилетним сыном, Алья осознает, что оказалась в ловушке. Она знакомится с кланом Альбора и его лидером Джиханом, который является братом Борана. Родня Борана отказывается отпустить Алью и ее дитя обратно в Канаду. Параллельно разгорается борьба с другим кланом. Несмотря на все это, Алья настроена сражаться до конца.
