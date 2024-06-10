Когда выйдет второй сезон сериала «Чужие секреты»?

Наш ответ:

«Чужие секреты» — турецкий детективный сериал, премьера которого состоялась в 2023 году. Примечательно, что новые серии выходят без деления на сезоны. В России «Чужие секреты» можно смотреть в онлайн-кинотеатре START, а также на нескольких других платформах, включая Okko и Wink. На данный момент на стриминге доступны серии с первой по 66-ю включительно. Новые серии выходят каждые три дня в количестве трех штук. Так, релиз эпизодов 82, 83 и 84 намечен на 28 июня.



Действие «Чужих секретов» разворачивается в пригороде Стамбула, где в своих особняках вместе с прислугой проживают богатейшие люди столицы. Отправной точкой сюжета становится самоубийство красивой горничной Мерьем. Подруги погибшей из числа ее коллег вместе с репортером Кахраманом пытаются выяснить, что же привело к смерти Мерьем. Для этого им придется раскрыть неприятные тайны своих влиятельных господ.