Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Когда выйдет второй сезон сериала «Бедные смеются, богатые плачут»?

Когда выйдет второй сезон сериала «Бедные смеются, богатые плачут»?

Олег Скрынько 24 марта 2025 Дата обновления: 24 марта 2025
Наш ответ:

«Бедные смеются, богатые плачут» — российский мелодраматический сериал, производством которого занимаются телеканал ТНТ и кинокомпания Good Story Media. Шоу стартовало 12 февраля 2024 года, тогда как заключительный шестнадцатый эпизод первого сезона вышел 7 марта. 1 апреля ТНТ официально объявил о продлении сериала на второй сезон. Изначально старт второго сезона был намечен на осень 2024 года. Затем релиз был перенесен на зиму, однако этот план тоже не был реализован. К сожалению, пока окончательная дата возвращения шоу не анонсирована.

При этом известно, что второй сезон тоже будет насчитывать шестнадцать серий. Съемки продолжения начались в конце июня и прошли в Москве. По сюжету действие разворачивается в роскошном доме на Рублевке, но о том, где именно проходят съемки, достоверной информации нет. Возможно, работа ведется в студийных павильонах.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Бедные смеются, богатые плачут
Бедные смеются, богатые плачут мелодрама
2024, Россия
9.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат
«А мама у Дяди Федора горяча»: что показали в свежем 4-хминутном трейлере фильма «Простоквашино» Андреасяна (видео)
Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
Снова тихий мальчик, снова пробуждение силы: не грустите, что «Дандадан» закончился — уже 3 октября его создатели порадуют похожей новинкой
«Леденящий душу шедевр»: новый мини-сериал от Netflix заставляет забыть о времени — неудивительно, ведь у него 100% на RT
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
В каком сезоне убьют Вику из сериала «Мажор»: вспоминаем, кто это сделал — и чем трагедия обернулась в итоге
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше