Когда выйдет второй сезон сериала «Бедные смеются, богатые плачут»?

Наш ответ:

«Бедные смеются, богатые плачут» — российский мелодраматический сериал, производством которого занимаются телеканал ТНТ и кинокомпания Good Story Media. Шоу стартовало 12 февраля 2024 года, тогда как заключительный шестнадцатый эпизод первого сезона вышел 7 марта. 1 апреля ТНТ официально объявил о продлении сериала на второй сезон. Изначально старт второго сезона был намечен на осень 2024 года. Затем релиз был перенесен на зиму, однако этот план тоже не был реализован. К сожалению, пока окончательная дата возвращения шоу не анонсирована.

При этом известно, что второй сезон тоже будет насчитывать шестнадцать серий. Съемки продолжения начались в конце июня и прошли в Москве. По сюжету действие разворачивается в роскошном доме на Рублевке, но о том, где именно проходят съемки, достоверной информации нет. Возможно, работа ведется в студийных павильонах.