Когда выйдет второй сезон «Папиных дочек. Новые»?

Олег Скрынько 9 апреля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Премьера второго сезона ситкома «Папины дочки. Новые» состоится на телеканале СТС 15 апреля, когда станут доступны первые три эпизода. Параллельно новые серии ежедневно будут выходить в онлайн-кинотеатрах Okko, START, Wink, «Иви» и «Кинопоиск». Второй сезон будет состоять из 20 эпизодов. Завершится сезон 24 апреля.

«Папины дочки. Новые» — перезапуск оригинального шоу «Папины дочки», которое выходило с 2007-го по 2013 год. На этот раз в качестве отца, в одиночку воспитывающего нескольких дочерей, оказывается Веник, которого бросила Даша.

Во втором сезоне к своим ролям вернутся Филипп Бледный и другие звезды, включая Андрея Леонова, Мирославу Карпович, Нонну Гришаеву, Александра Олешко и Ольгу Волкову. Компанию им составят Александр Самойленко, блогер Влад А4, а также фигурист и создатель ледовых шоу Илья Авербух. Режиссерами выступают Дмитрий Грибанов и Аскар Бисембин.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Папины дочки. Новые
Папины дочки. Новые комедия
2023, Россия
7.0
