Когда выйдет второй сезон «Папиных дочек. Новые»?

Премьера второго сезона ситкома «Папины дочки. Новые» состоится на телеканале СТС 15 апреля, когда станут доступны первые три эпизода. Параллельно новые серии ежедневно будут выходить в онлайн-кинотеатрах Okko, START, Wink, «Иви» и «Кинопоиск». Второй сезон будет состоять из 20 эпизодов. Завершится сезон 24 апреля.
«Папины дочки. Новые» — перезапуск оригинального шоу «Папины дочки», которое выходило с 2007-го по 2013 год. На этот раз в качестве отца, в одиночку воспитывающего нескольких дочерей, оказывается Веник, которого бросила Даша.
Во втором сезоне к своим ролям вернутся Филипп Бледный и другие звезды, включая Андрея Леонова, Мирославу Карпович, Нонну Гришаеву, Александра Олешко и Ольгу Волкову. Компанию им составят Александр Самойленко, блогер Влад А4, а также фигурист и создатель ледовых шоу Илья Авербух. Режиссерами выступают Дмитрий Грибанов и Аскар Бисембин.
