Когда выйдет вторая часть шестого сезона «Кобры Кай»?

Олег Скрынько 6 ноября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Кобра Кай» — американский драматический сериал о боевых искусствах, выходящий на стрим-сервисе Netflix. Шоу является спин-оффом серии фильмов «Парень-каратист». «Кобра Кай» насчитывает шесть сезонов. Шестой и заключительный сезон был разбит на три части. Первая часть стала доступна на стриминге 18 июля 2024 года. Премьера второй части намечена на 15 ноября. Наконец, третья и заключительная порция серий в рамках шестого сезона выйдет в 2025 году — точная дата пока не анонсирована. Каждая из этих трех частей включает по пять эпизодов.

