Когда выйдет восьмой сезон сериала "Скорая помощь"?

Когда выйдет восьмой сезон сериала "Скорая помощь"?

Олег Скрынько 4 декабря 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Скорая помощь» - один из самых популярных отечественных сериалов. Осенью 2024 года на канале НТВ начался показ седьмого сезона драмы. Последняя серия сезона вышла в эфир 3 декабря. Пока что неизвестно, когда стоит ждать продолжение. Вероятно, восьмой сезон выйдет не раньше конца 2025 года.

Новый водитель «Скорой помощи» привносит в команду нечто большее, чем просто умение водить машину: на каждом вызове он поражает коллег мастерством диагностики и спасает жизни, как опытный врач. По мере развития событий открывается его тайна — это бывший высококлассный медик, лишённый лицензии из-за несправедливого обвинения. Теперь он не только помогает пациентам, но и стремится восстановить репутацию, чтобы вернуться к профессии, которая для него значит всё. История о стойкости и борьбе за справедливость обещает стать настоящей драматической жемчужиной.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Скорая помощь
Скорая помощь драма
2018, Россия
8.0
