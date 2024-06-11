Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Когда выйдет восьмой сезон сериала «Чужестранка»?

Когда выйдет восьмой сезон сериала «Чужестранка»?

Олег Скрынько 11 июня 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Чужестранка» — многосерийная историческая драма с элементами фантастики, выходящая на американском кабельном канале Starz. Шоу основано на одноименном книжном цикле, созданном американской писательницей Дианой Джин Гэблдон. Сериал дебютировал в 2014 году. В настоящее время в эфир выходит седьмой сезон, тогда как восьмой и заключительный находится в производстве. Седьмой сезон был поделен на две части по восемь серий в каждой. Первая половина стартовала в 2023 году, тогда как премьера второй намечена на 22 ноября 2024 года.

Известно, что восьмой сезон будет насчитывать десять серий. Точная дата релиза пока официально не анонсирована, но исполнитель главной мужской роли Сэм Хьюэн ранее намекнул, что съемки финальных эпизодов должны начаться в октябре 2024 года. Ожидается, что восьмой сезон выйдет во второй половине 2025 года.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Сэм Хьюэн
Сэм Хьюэн
Sam Heughan

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Чужестранка
Чужестранка приключения, мелодрама, фантастика
2014, США
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства
Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов
Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись
Главный герой «Аватара» стал гениальным злодеем: этот новый триллер хвалят 9 зрителей из 10 — идеален для вечера понедельника
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
«Леденящий душу шедевр»: новый мини-сериал от Netflix заставляет забыть о времени — неудивительно, ведь у него 100% на RT
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше