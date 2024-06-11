Когда выйдет восьмой сезон сериала «Чужестранка»?

Наш ответ:

«Чужестранка» — многосерийная историческая драма с элементами фантастики, выходящая на американском кабельном канале Starz. Шоу основано на одноименном книжном цикле, созданном американской писательницей Дианой Джин Гэблдон. Сериал дебютировал в 2014 году. В настоящее время в эфир выходит седьмой сезон, тогда как восьмой и заключительный находится в производстве. Седьмой сезон был поделен на две части по восемь серий в каждой. Первая половина стартовала в 2023 году, тогда как премьера второй намечена на 22 ноября 2024 года.



Известно, что восьмой сезон будет насчитывать десять серий. Точная дата релиза пока официально не анонсирована, но исполнитель главной мужской роли Сэм Хьюэн ранее намекнул, что съемки финальных эпизодов должны начаться в октябре 2024 года. Ожидается, что восьмой сезон выйдет во второй половине 2025 года.