Когда выйдет восьмой сезон «Рика и Морти»?

Наш ответ:

«Рик и Морти» — культовый анимационный сериал для взрослых, в котором научная-фантастика сочетается с комедией и драмой. Шоу стартовало в декабре 2013 года, с тех пор обзаведясь огромной армией поклонников по всему миру. На данный момент проект включает семь сезонов. Последний из них вышел в конце 2023 года. При этом уже было официально объявлено, что шоу получит еще минимум пять сезонов (таким образом, общее их количество возрастет до 12).



Восьмой сезон начнет выходить 25 мая 2025 года. Сценарий восьмого сезона был написан 2022–2023 годах. В настоящее время канал Adult Swim, на котором выходят «Рик и Морти», делится промоматериалами предстоящих серий. Напомним, что шоу уже официально продлено на двенадцать сезонов.