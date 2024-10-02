Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Когда выйдет турецкий сериал «Лейла»?

Когда выйдет турецкий сериал «Лейла»?

Олег Скрынько 2 октября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Лейла» — мелодраматический сериал с элементами триллера, мировая премьера которого состоялась 11 сентября 2024 года. Проект является турецким ремейком латиноамериканского хита «Проспект Бразилия». В России «Лейла» уже доступна для просмотра в онлайн-кинотеатре «Иви».

Заглавная героиня — девушка, которая стремится во что бы то ни стало отомстить мачехе, которая в прошлом разрушила ее жизнь. Лейла рано осталась без мамы, а ее отец вскоре после этого сошелся с коварной и хитроумной красавицей по имени Нур. Вскоре мужчина погибает, а Нур избавляется от Лейлы. Девушка вынуждена выживать в жестоком мире, лелея надежду набраться сил для возмездия. Спустя много лет Лейла ни в чем не уступает Нур по части умения плести интриги и манипулировать окружающими. Но Лейле предстоит встреча не только со старыми врагами, но и с первой любовью.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Лейла
Лейла драма, мелодрама
2024, Турция
9.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат
Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо
Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
«Леденящий душу шедевр»: новый мини-сериал от Netflix заставляет забыть о времени — неудивительно, ведь у него 100% на RT
Снова тихий мальчик, снова пробуждение силы: не грустите, что «Дандадан» закончился — уже 3 октября его создатели порадуют похожей новинкой
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
Marvel нервно курит в сторонке: лучшие экранные злодеи, появившиеся в сериалах от HBO
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше