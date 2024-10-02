Когда выйдет турецкий сериал «Лейла»?

Наш ответ:

«Лейла» — мелодраматический сериал с элементами триллера, мировая премьера которого состоялась 11 сентября 2024 года. Проект является турецким ремейком латиноамериканского хита «Проспект Бразилия». В России «Лейла» уже доступна для просмотра в онлайн-кинотеатре «Иви».



Заглавная героиня — девушка, которая стремится во что бы то ни стало отомстить мачехе, которая в прошлом разрушила ее жизнь. Лейла рано осталась без мамы, а ее отец вскоре после этого сошелся с коварной и хитроумной красавицей по имени Нур. Вскоре мужчина погибает, а Нур избавляется от Лейлы. Девушка вынуждена выживать в жестоком мире, лелея надежду набраться сил для возмездия. Спустя много лет Лейла ни в чем не уступает Нур по части умения плести интриги и манипулировать окружающими. Но Лейле предстоит встреча не только со старыми врагами, но и с первой любовью.