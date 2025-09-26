Когда выйдет третий сезон «Уэнздей»?

Наш ответ:

«Уэнздей» — американский сериал, в котором сочетаются фэнтези, комедия, детектив и криминал. Проект представляет собой часть франшизы «Семейка Аддамс». Первый сезон вышел на Netflix в ноябре 2022 года, а второй был представлен в августе–сентябре 2025 года.

Когда ждать третий сезон?

Третий сезон «Уэнздей» был официально анонсирован 23 июля 2025 года, то есть еще до завершения второго сезона. Ожидается, что премьера новых серий состоится летом 2027 года. Точная дата пока не установлена.

О чем будет третий сезон

Сюжет пока не раскрывается, но шоураннеры дали понять, что Уэнздей Аддамс продолжит раскрывать страшные секреты академии «Невермор», а также больше узнает о собственной семье.