Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Когда выйдет третий сезон «Уэнздей»?

Когда выйдет третий сезон «Уэнздей»?

Олег Скрынько 26 сентября 2025 Дата обновления: 26 сентября 2025
Наш ответ:

«Уэнздей» — американский сериал, в котором сочетаются фэнтези, комедия, детектив и криминал. Проект представляет собой часть франшизы «Семейка Аддамс». Первый сезон вышел на Netflix в ноябре 2022 года, а второй был представлен в августе–сентябре 2025 года.

Когда ждать третий сезон?

Третий сезон «Уэнздей» был официально анонсирован 23 июля 2025 года, то есть еще до завершения второго сезона. Ожидается, что премьера новых серий состоится летом 2027 года. Точная дата пока не установлена.

О чем будет третий сезон

Сюжет пока не раскрывается, но шоураннеры дали понять, что Уэнздей Аддамс продолжит раскрывать страшные секреты академии «Невермор», а также больше узнает о собственной семье.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Уэнсдэй
Уэнсдэй комедия, детектив, фэнтези
2022, США
9.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню
«Дракула» не вытянул, Кинг с «Долгой прогулкой» тоже проиграл: этот российский фильм стал абсолютным лидером проката с кассой почти 250 млн рублей
Критики поставили максимальный балл, а вы о них даже не слышали: 7 сериалов, которые точно стоит заценить
Снова тихий мальчик, снова пробуждение силы: не грустите, что «Дандадан» закончился — уже 3 октября его создатели порадуют похожей новинкой
На кошмарную концовку «Острова проклятых» Скорсезе намекал с самого начала фильма: но зрители испугались поверить в худшее
Фильм, который Тарантино боготворит, получит сиквел — и дата релиза уже известна: в каст взяли звезду «Аноры»
«Элементарно, Ватсон!»: эту фразу Шерлока слышали многие, а откуда она взялась? Удивитесь, но Дойл такого никогда не писал
В каком сезоне убьют Вику из сериала «Мажор»: вспоминаем, кто это сделал — и чем трагедия обернулась в итоге
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
«Леденящий душу шедевр»: новый мини-сериал от Netflix заставляет забыть о времени — неудивительно, ведь у него 100% на RT
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше