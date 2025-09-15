Меню
Когда выйдет третий сезон шоу «Большие девочки»?

Олег Скрынько 15 сентября 2025 Дата обновления: 15 сентября 2025
Наш ответ:

«Большие девочки» — российское соревновательное реалити-шоу о похудении, выходящее на телеканале «Пятница!». Проект стартовал в феврале 2024 года. Что до третьего сезона, то он уже официально анонсирован — в конце февраля 2025 года был объявлен кастинг.

Когда выйдет третий сезон?

Премьера третьего сезона «Больших девочек» состоится 25 сентября в 19:00.

В чем особенность третьего сезона?

Предстоящий сезон получил подзаголовок «Дочки-матери». Как можно догадаться, концепция несколько изменится: худеть и бороться за главный приз будут не только молодые девушки с избыточным весом, но и их матери, страдающие от той же проблемы.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Большие девочки
Большие девочки телешоу
2024, Россия
0.0
