Когда выйдет третий сезон шоу «Большие девочки»?

Наш ответ:

«Большие девочки» — российское соревновательное реалити-шоу о похудении, выходящее на телеканале «Пятница!». Проект стартовал в феврале 2024 года. Что до третьего сезона, то он уже официально анонсирован — в конце февраля 2025 года был объявлен кастинг.

Когда выйдет третий сезон?

Премьера третьего сезона «Больших девочек» состоится 25 сентября в 19:00.

В чем особенность третьего сезона?

Предстоящий сезон получил подзаголовок «Дочки-матери». Как можно догадаться, концепция несколько изменится: худеть и бороться за главный приз будут не только молодые девушки с избыточным весом, но и их матери, страдающие от той же проблемы.