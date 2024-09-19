Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Когда выйдет третий сезон сериала «Трепет сердца»?

Когда выйдет третий сезон сериала «Трепет сердца»?

Олег Скрынько 19 сентября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Трепет сердца» — британский мелодраматический сериал, выходящий на стрим-сервисе Netflix. Шоу дебютировало в 2022 году и на данный момент насчитывает два сезона по восемь эпизодов в каждом. Премьера третьего сезона состоится на стриминге 3 октября 2024 года. Эта дата была официально анонсирована 13 мая посредством короткого видеоролика.

Сериал повествует о старшекласснике Чарли Спринге, который в своей школе является белой вороной. Чарли подвергается насмешкам и травле со стороны одноклассников. Поворотным моментом в жизни главного героя становится новое знакомство и первая любовь, однако парень сомневается, что его чувства взаимны.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Трепет сердца
Трепет сердца драма, комедия, мелодрама
2022, Великобритания
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
«Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах
4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы
«Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
Marvel нервно курит в сторонке: лучшие экранные злодеи, появившиеся в сериалах от HBO
В каком сезоне убьют Вику из сериала «Мажор»: вспоминаем, кто это сделал — и чем трагедия обернулась в итоге
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
Главный герой «Аватара» стал гениальным злодеем: этот новый триллер хвалят 9 зрителей из 10 — идеален для вечера понедельника
«Леденящий душу шедевр»: новый мини-сериал от Netflix заставляет забыть о времени — неудивительно, ведь у него 100% на RT
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше