Когда выйдет третий сезон сериала «Трепет сердца»?

«Трепет сердца» — британский мелодраматический сериал, выходящий на стрим-сервисе Netflix. Шоу дебютировало в 2022 году и на данный момент насчитывает два сезона по восемь эпизодов в каждом. Премьера третьего сезона состоится на стриминге 3 октября 2024 года. Эта дата была официально анонсирована 13 мая посредством короткого видеоролика.
Сериал повествует о старшекласснике Чарли Спринге, который в своей школе является белой вороной. Чарли подвергается насмешкам и травле со стороны одноклассников. Поворотным моментом в жизни главного героя становится новое знакомство и первая любовь, однако парень сомневается, что его чувства взаимны.
