Когда выйдет третий сезон сериала «Пищеблок»?

Олег Скрынько 8 июля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Пищеблок» — российский сериал по мотивам одноименного романа Алексея Иванова в жанре мистического хоррора о подростках. Первый сезон вышел в 2021 году, тогда как второй, снятый по оригинальному сценарию, был представлен в 2023 году. Каждый состоит из восьми эпизодов. К сожалению для поклонников этого проекта, третий сезон на данный момент официально не анонсирован, так что никаких новостей о продолжении нет.

Действие первого сезона «Пищеблока» разворачиваются в 1980 году в пионерском лагере «Буревестник», где происходят необъяснимые события. Озадаченный пионер Валерка Лагунов узнает, что образцовые ребята из лагеря на самом деле являются вампирами. В дальнейшем Валерка вместе с вожатым Игорем противостоят загадочному «темному стратилату», который возглавляет нечисть. События второго сезона имеют место в 1983 году. Валерка, тоже ставший вампиром, старается вести обычную подростковую жизнь, но в то же время вынужден справляться с жаждой крови и хранить свой секрет.

