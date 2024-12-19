Когда выйдет третий сезон сериала "Папины дочки: Новые"?

Третий сезон сериала «Папины дочки. Новые» начнет выходить в онлайн-кинотеатре START 2 января 2025 года. Финал второго сезона состоялся на СТС и стриминге в апреле 2024 года. В заключительных эпизодах состоялось возвращение двух персонажей из оригинальных «Папиных дочек». Зрители вновь увидели Дашу Васнецову, Илью Полежайкина и Иржи.
Напомним, что сериал «Папины дочки. Новые» представляет собой перезапуск популярного российского ситкома о жизни веселого многодетного семейства Васнецовых. Действие разворачивается спустя 10 лет после оригинальных событий. Родители снова вместе, а их дочери уже выросли взрослыми женщинами. Но их приключения продолжаются! Бывшая готка Даша воспитывает детей вместе с талантливым физиком Веником. Галина Сергеевна ищет свое счастье после разочарования в школьном романе. А Пуговка теперь смело называется Полиной Сергеевной.
