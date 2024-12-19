Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Когда выйдет третий сезон сериала "Папины дочки: Новые"?

Когда выйдет третий сезон сериала "Папины дочки: Новые"?

Олег Скрынько 19 декабря 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Третий сезон сериала «Папины дочки. Новые» начнет выходить в онлайн-кинотеатре START 2 января 2025 года. Финал второго сезона состоялся на СТС и стриминге в апреле 2024 года. В заключительных эпизодах состоялось возвращение двух персонажей из оригинальных «Папиных дочек». Зрители вновь увидели Дашу Васнецову, Илью Полежайкина и Иржи.

Напомним, что сериал «Папины дочки. Новые» представляет собой перезапуск популярного российского ситкома о жизни веселого многодетного семейства Васнецовых. Действие разворачивается спустя 10 лет после оригинальных событий. Родители снова вместе, а их дочери уже выросли взрослыми женщинами. Но их приключения продолжаются! Бывшая готка Даша воспитывает детей вместе с талантливым физиком Веником. Галина Сергеевна ищет свое счастье после разочарования в школьном романе. А Пуговка теперь смело называется Полиной Сергеевной.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Папины дочки. Новые
Папины дочки. Новые комедия
2023, Россия
7.0
Папины дочки
Папины дочки комедия, семейный
2007, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись
«Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу
«Леденящий душу шедевр»: новый мини-сериал от Netflix заставляет забыть о времени — неудивительно, ведь у него 100% на RT
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
В каком сезоне убьют Вику из сериала «Мажор»: вспоминаем, кто это сделал — и чем трагедия обернулась в итоге
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
Marvel нервно курит в сторонке: лучшие экранные злодеи, появившиеся в сериалах от HBO
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше