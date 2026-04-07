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Когда выйдет третий сезон сериала «Отмороженные»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 7 апреля 2026 Дата обновления ответа: 7 апреля 2026

На данный момент информация о выходе третьего сезона сериала «Отмороженные» отсутствует. 25 февраля 2026 года в онлайн-кинотеатре Wink стартовал второй сезон, а новые серии выходят в марте 2026 года. Официальных заявлений о продлении на третий сезон не было, на текущий момент сериал насчитывает 2 сезона.

О чем сериал

Сериал повествует о четверых бандитах из 1990-х. Они отправляются к должнику своего босса, чтобы вернуть деньги, но попадают в криокамеру. Очнувшись, они обнаруживают, что на дворе 2022 год. Героям приходится адаптироваться к новым реалиям, которые совершенно не похожи на привычные для них «лихие девяностые». Кроме того, Фил, Чак, Вжик и Масса пытаются наладить отношения с родными и близкими, которые стали значительно старше.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Отмороженные
Отмороженные фантастика, комедия
2023, Россия
6.0
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