Когда выйдет третий сезон сериала «Колесо времени»?

Олег Скрынько 17 марта 2025 Дата обновления: 17 марта 2025
Наш ответ:

«Колесо времени» — американский фэнтезийный сериал, выходящий на стрим-сервисе Amazon Prime Video. Шоу основано на одноименном цикле книг Роберта Джордана. Проект насчитывает на данный момент три сезона. Третий, стартовавший 13 марта 2025 года, выходит в настоящее время. Премьера заключительного эпизода третьего сезона намечена на 17 апреля. Каждый из сезонов включает по восемь серий.

В центре сюжета — Морейн Дамодред, которая является членом женского ордена «Айз Седай». Она берет под свою опеку обыкновенных юношей Ранда, Перрина и Мэта из деревеньки Эмондов Луг. Дело в том, что на ребят открыл охоту Темный и его подручные. Морейн сопровождает парней в безопасное место — Тар Валон. Компанию им составляют загадочный менестрель Том Меррилин, с подозрением относящийся к «Айз Седай», мудрая Найнив и ее ученица Эгвейн, в которую влюблен Ранд.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Колесо времени
Колесо времени драма, приключения, фэнтези
2021, США
9.0
