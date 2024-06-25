Меню
Когда выйдет третий сезон сериала «Игра на выживание»?

Олег Скрынько 25 июня 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Игра на выживание» — российский многосерийный психологический триллер, стартовавший в 2020 году. Премьера второго сезона состоялась в 2022 году, тогда как третий и заключительный находится в производстве в настоящее время. Ожидается, что новые серии появятся в 2024 году, но точная дата пока не анонсирована. В сезоне будет восемь эпизодов.

Сериал повествует о реалити-шоу, за которым стоят загадочные организаторы. На деле проект оказывается не постановкой, а настоящей игрой на выживание. Из шестнадцати участников в живых остается лишь фотограф Николай Суббота. Во втором сезоне он пытается разоблачить создателей шоу, которые перезапустили игру, набрав новых конкурсантов, включая родственников погибших. Сезон заканчивается клиффхэнгером. Николай вместе с Ольгой Кемпиннен врывается в штаб организаторов, но он оказывается пуст. После героев усыпляют при помощи газа.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Игра на выживание
Игра на выживание триллер, приключения
2020, Россия
0.0
