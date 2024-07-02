Когда выйдет "Суперниндзя. Дети" на СТС?

Меню
Олег Скрынько 2 июля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

На канале СТС 5 мая 2024 года стартовало популярное российское шоу "Суперниндзя Дети", которое завершится 7 июля 2024 года, представив зрителям первый сезон из 10 эпизодов.

В шоу приняли участие 108 юных атлетов, разделенных на три возрастные категории: 9−10 лет, 11−12 лет и 13−14 лет. Участники преодолевали несколько уровней препятствий: в отборочном туре и полуфинале они соревновались друг с другом, а в финале по десять человек из каждой категории проходили трассу в одиночку, собирая кольца и учитывая время. Шесть лучших атлетов выходили в суперфинал, где их ждала двойная вертикальная полоса препятствий. Только один участник из каждой категории получал звание победителя и денежный приз в размере 2 миллионов рублей. Для съемок "Суперниндзя. Дети" в Минеральных Водах был построен специальный павильон площадью 10 000 квадратных метров, где расположилась 86-метровая трасса. Ее тестировали профессиональные юные спортсмены под руководством тренеров и судей проекта.

