Когда выйдет «Скорая помощь 7»?

Олег Скрынько 20 ноября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Скорая помощь» — российский мелодраматический сериал на медицинскую тематику, стартовавший в 2018 году. «Скорая помощь 7» — седьмой сезон проекта, насчитывающий 24 эпизода. Премьера состоялась 18 ноября 2024 года.

Синопсис седьмого сезона гласит, что Кулыгин продолжит сталкиваться с различными испытаниями. Впрочем, у него есть поддержка со стороны друзей, которые тоже работают на подстанции скорой помощи. Когда дело доходит до работы, им приходится забывать о личной жизни, поскольку в они в первую очередь профессионалы. Герои спасают людей от сердечных приступов, инсультов, астмы и других недугах. Случаются в их практике и экзотические случаи. Например, увлекающаяся йогой девушка обожгла себе стопы, решив попрактиковаться в хождении по углям. Другой примечательный случай — спасение парня, который головой наткнулся на декоративный бараний рог.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Скорая помощь
Скорая помощь драма
2018, Россия
8.0
