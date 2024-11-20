Когда выйдет «Скорая помощь 7»?

Наш ответ:

«Скорая помощь» — российский мелодраматический сериал на медицинскую тематику, стартовавший в 2018 году. «Скорая помощь 7» — седьмой сезон проекта, насчитывающий 24 эпизода. Премьера состоялась 18 ноября 2024 года.



Синопсис седьмого сезона гласит, что Кулыгин продолжит сталкиваться с различными испытаниями. Впрочем, у него есть поддержка со стороны друзей, которые тоже работают на подстанции скорой помощи. Когда дело доходит до работы, им приходится забывать о личной жизни, поскольку в они в первую очередь профессионалы. Герои спасают людей от сердечных приступов, инсультов, астмы и других недугах. Случаются в их практике и экзотические случаи. Например, увлекающаяся йогой девушка обожгла себе стопы, решив попрактиковаться в хождении по углям. Другой примечательный случай — спасение парня, который головой наткнулся на декоративный бараний рог.