Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Когда выйдет шоу "Звезды в джунглях?

Олег Скрынько 17 сентября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

"Звезды в джунглях" — новый проект канала ТНТ, который стартует 22 сентября 2024 года и обещает стать ярким продолжением любимых зрителями циклов «Выжить в...» и «Звезды в...».

В этот раз российские знаменитости окажутся в экстремальных условиях на берегах Карибского моря. Ведущими шоу остаются Михаил Галустян и Ольга Бузова, что гарантирует зрителям массу ярких эмоций и юмора. Формат шоу сохранится: актерам, блогерам и звездам шоу-бизнеса предстоит самостоятельно выживать в дикой природе, строить себе жилье, добывать еду и справляться с непростыми заданиями. Стартовое количество участников — 10, но в ходе голосований команда будет обновляться — на место выбывших придут другие звезды. Всего в проекте примут участие 19 известных личностей, а максимальный выигрыш составит 30 миллионов рублей.

